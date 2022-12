Scopriamo se Ibrahimovic sarà protagonista in questa seconda parte di stagione con il Milan, ma soprattutto quali record può battere.

Il calciatore Ibrahimovic – dopo l’operazione al ginocchio a maggio – è impaziente di tornare in campo. Il danese vuole tornare più forte che mai sia per aiutare il Milan, ma anche segnare alcuni obiettivi personali soprattutto in Champions League.

Infatti, se fosse presente a Tottenham diventerebbe il quinto giocatore più anziano a giocare una partita di Champions. Nelle posizioni prima di lui ci sono solamente portieri. Questo rappresenterebbe un doppio record ovvero essere anche il primo giocatore di movimento presente in questa classifica. Avrebbe anche bisogno di segnare un gol per diventare il marcatore più anziano nella storia della Champions.

Un altro traguardo personale sarebbe sarebbero poi i 100 gol con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG