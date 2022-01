Milan, il punto sui rinnovi. Da Theo Hernandez a Tonali

Kessié, Romagnoli, Theo Hernandez e Tonali. Sono questi i nomi che circolano a Casa Milan in tema di rinnovo di contratto. Priorità e ordini diversi nella programmazione rossonera.

Maldini e Massara in questi giorni hanno un’agenda condivisa: all’ordine del giorno ci sono i rinnovi di contratto di alcuni calciatori rossoneri. Andiamo per ordine. I rinnovi più urgenti riguardano Franck Kessié e il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Se per il difensore ci si può trovare a metà strada, per l’ivoriano le posizioni e le volontà restano ferme. Immutate.

Fiducia e ottimismo per i rinnovi di Theo Hernandez (formulata un’offerta a 4 milioni di euro più bonus a stagione), Bennacer e Leão. Per questi ultimi due si va spediti verso la permanenza dei giocatori a Milanello. Capitolo Sandro Tonali. L’ex Brescia la scorsa estate si è decurtato lo stipendio pur di continuare a vestire la maglia rossonera. Per merito e riconoscenza si parlerà anche con lui ma per ora non c’è fretta.