“Insigne? L’ho trovato su Internet”. Il retroscena da Toronto

Il presidente del club canadese ammette come ha scelto il prossimo rinforzo del suo Toronto.

Lorenzo Insigne come una figurina da acquistare sul web. È andata più o meno così. Il presidente del club canadese Bill Manning spiega: “La scorsa estate sono andato sul sito Transfermarkt e ho consultato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto gli Europei per vedere quali giocatori erano a fine contratto: Lorenzo era uno dei pochi in scadenza”. Ecco come nasce l’idea alla base di questo faraonico trasferimento.

Non un semplice acquisto, piuttosto un’operazione commerciale. Il talento numero 24 del Napoli ha fatto una scelta di vita: lascia la Serie A, non fa un dispetto ai suoi tifosi e cerca fortuna in un campionato molto distante da quello italiano. Il club canadese spera in un nuovo entusiasmo da tradurre in biglietti, abbonamenti e merchandising.