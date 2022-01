Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus, oltre alla pista che porta a Mauro Icardi, ha ripreso a battere il sentiero che conduce al francese Martial del Manchester United.

Come riportato dall’agenzia ANSA, il mercato della Juve è stato scosso dall’infortunio di Federico Chiesa. Nonostante l’inconveniente, la società bianconera è certa delle doti del calciatore e lo riscatterà dalla Fiorentina per 40 milioni. Sembra raffreddarsi la pista che porta a Mauro Icardi del PSG.

Per giugno i fari sono sempre puntati su Gianluca Scamacca del Sassuolo. Sull’attaccante c’è anche l’Inter che negli ultimi giorni sembra aver allentato un po’ la presa. Il francese del Manchester United è per ora una suggestione: l’operazione può avere un futuro soltanto in prestito, considerate le difficoltà di reperire risorse fresche per il mercato di gennaio.