I rossoneri secondo il Corriere dello Sport hanno finalmente presentato una proposta che sta convincendo il giocatore.. La trattativa per il rinnovo del contratto del portiere francese Mike Maignan con il Milan entra in una fase cruciale, portando un’ondata di ottimismo tra i tifosi rossoneri. La notizia, trapelata dalle pagine del ‘Corriere dello Sport’, suggerisce che le discussioni tra il club e l’entourage del calciatore stiano finalmente convergendo verso un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Questo sviluppo arriva dopo mesi di negoziati, durante i quali si è lavorato intensamente per trovare una soluzione che rispettasse le esigenze economiche del giocatore senza compromettere la stabilità finanziaria del Milan. Un accordo vantaggioso per entrambe le parti Secondo quanto riportato, il Milan si mostrerebbe fiducioso nella possibilità di annunciare a breve il prolungamento del contratto di Maignan, con una proposta che supererebbe i 5 milioni di euro netti a stagione, arricchiti da […]

