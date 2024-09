La stracittadina non è ancora finita. A Milano si è giocata la gara del secolo! A margine della presentazione di FC25, super sfida alla PlayStation tra Inter e Milan. In occasione dell’uscita del nuovo gioco di calcio FC25, gli attuali difensori di Milan e Inter, Theo Hernandez e Dimarco si sono affrontati alla Playstation con due compagni d’eccezione. Dalla parte del Milan e quindi di Theo c’era Ricardo Kakà, mentre per l’Inter Maicon. Dopo la bellissima vittoria dei ragazzi di Fonseca nel derby reale, quello sul campo a San Siro grazie alla rete di Gabbia, Il big match alla Play è finito nuovamente con la vittoria della coppia rossonera: 1-0 firmato Theo-Kakà, un duo che oggi farebbe sognare chiunque. Theo Hernandez meglio di Mbappe, sorpresa su FC25: il dato lascia a bocca aperta Quando parliamo di terzini sinistri, il giocatore francese del Milan è uno dei migliori al mondo, per […]

