Il Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, è eliminato dalla Carabao Cup. Spurs eliminati dal Nottingham Forest

Il Tottenham viene eliminato a sorpresa al terzo turno della Carabao Cup. Gli Spurs, prossimi avversari del Milan agli ottavi di Champions League, cedono contro il Nottingham Forest e salutano la competizione.

Finisce 2-0 grazie alle reti di Lingard e Renan Lodi in un match in cui Antonio Conte ha effettuato diverse rotazioni di formazione. Sono partiti dalla panchina titolarissimi come Kulusevski, Bentancur e Richarlison.

