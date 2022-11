Qatar 2022, presentata anche la lista dei convocati del Camerun per l’ormai imminente Mondiale: chi sono i 26 – FOTO

Ci sono due “italiani” nella lista dei 26 presentata dal Camerun per l’ormai imminente Mondiale di Qatar 2022.

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022

Si tratta di Zambo Anguissa e André Onana, mentre spiccano anche le presenze di due vecchie conoscenze come Nkoulou e Ntcham in una squadra in cui la stella è Choupo-Moting.

