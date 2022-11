Marco Tardelli fa le carte alla Serie A: le dichiarazioni dell’ex centrocampista alla Gazzetta sulla corsa Scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha così parlato della corsa Scudetto in Serie A.

RINCORSA JUVE – «Il Napoli oggi non ha rivali, ma questa Juve è in ripresa grazie ai giovani e a uno che doveva andar via, Rabiot. Sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può essere la prima inseguitrice».

CAMPIONATO – «Il Napoli resta difficile da raggiungere. Non perde un colpo. Se c’è qualche problema, un minimo di fortuna lo aiuta. Chi entra fa sempre bene. Segnali di una stagione da scudetto. Però ci sono le coppe. Il Milan perde qualche colpo, l’Atalanta non ha la dimensione delle più grandi. Ha difficoltà, ma la Juve può arrivare tra il secondo e il quarto posto. Come l’Inter, un’altra che ha la rosa per la Champions».

