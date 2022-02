Due rientri importanti per Inzaghi e la voglia di ribaltare una situazione difficile. Ecco le scelte del tecnico interista.

Un derby infinito. L’Inter ha bisogno di una vittoria per allontanare le critiche e non ricadere nella trappola della crisi. L’occasione è di quelle ghiotte: un derby di Coppa Italia contro il Milan che è stato appena raggiunto dal Napoli in testa alla classifica di Serie A. Gli uomini di Inzaghi vogliono ritrovare se stessi e ripartire ma di fronte avranno un osso duro.

Ecco la probabile formazione dei nerazzurri:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

Alla ricerca del gol perduto, Inzaghi conta ancora una volta su Lautaro Martinez: sarà la volta buona? I tifosi lo sperano. Tutta la squadra dovrà dimostrare il suo valore in questi 90 minuti.

