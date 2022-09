Milan Inter, le probabili scelte di Pioli: tornano i titolarissimi dopo il pareggio di Reggio Emilia

Nel derby tornano i titolarissimi, dunque anche Charles De Ketelaere: il belga, al suo primo derby, giocherà da trequartista. Confermati Leao a sinistra e Giroud davanti: unico dubbio d’attacco quello sulla destra tra Messias (favorito) e Saelemaekers. Recuperato Origi: già ieri ha lavorato in gruppo, al contrario di Rebic. Per il croato, che ha problemi alla schiena, l’allenamento decisivo sarà quello di oggi.

Rientra Tonali dall’inizio al fianco di Bennacer, dietro conferma per Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. Le alternativa della difesa, da Dest a Thiaw, potranno sedere in panchina, come Vranckx. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

