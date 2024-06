Alex Jimenez sarò riscattato dal Milan. Il Club di Via Aldo Rossi definirà l’accordo con il Real Madrid per tenerlo in rossonero.

Il Milan ha indicato in modo chiaro la strada che intende seguire. giovani di talento e qualità. In questo senso è possibile leggere e interpretare la decisione del Club di Via Aldo Rossi di confermare e riscattare il giovane Alex Jimenez, arrivato nello scorso mercato dal Real Madrid. Matteo Moretto, per Relevo, ha comunicato importanti novità in merito alla trattativa tra Real Madrid e Milan per il suo riscatto.

Alex Jimenez

Il Milan riscatterà Jimenez

Matteo Moretto ha rivelato che la volontà del Milan sarebbe quella di riscattare il giovane terzino spagnolo dal Real Madrid. Le parti si sarebbero incontrate nei giorni scorsi per definire i dettagli dell’operazione. I buono rapporti tra le società hanno favorito l’intesa che è stata ormai raggiunta. Il Milan verserà nelle casse del Real Madrid 5 milioni di euro e terrà Jimenez, il quale con ogni probabilità si aggregherà alla rosa dell’Under 23.

Il progetto Under23

La permanenza in rossonero di Alex Jimenez conferma la volontà del Milan di avere una propria squadra Under23 nella quale permettere a giovani talenti di crescere e prepararsi a integrarsi al meglio con la prima squadra. La permanenza di Alex Jimenez, classe 2005, è da leggere proprio in questa direzione. Il Milan guarda al futuro e ai giovani prospetti, il terzino spagnolo ne è un fulgido esempio. Il suo riscatto si unisce al rinnovo della giovane stella della Primavera rossonera Francesco Camarda.

