Il mercato a giorni aprirà i battenti e le indiscrezioni accumulate in queste ultime settimane lasceranno lo spazio alle certezze. Tra i punti di domanda del prossimo mercato c’è senza dubbio il futuro di Rabiot, per nulla scontato che resti alla Juventus. Sullo sfondo c’è il Milan che, alla luce dell’imminente scadenza del contratto del francese, fiuta l’affare. La Juve di Giuntoli però – secondo quanto scrive Tuttosport – non starebbe certamente a guardare e avrebbe già indirizzato le proprie mire su uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan.

Rabiot-Milan: la verità

Tuttosport, sulle proprie colonne, ha fatto chiarezza sul clamoroso intreccio di mercato che potrebbe essere tra Milan e Juventus attorno al nome di Rabiot. Il francese resta una priorità della vecchia signora che, per mano di Giuntoli, avrebbe fatto recapitare alla madre agente del giocatore un’offerta per un biennale da 7.5 milioni annui, con opzione per il terzo. Il Milan – scrive Tuttosport – ha mostrato interesse per il francese senza però mai fare un passo convinto verso il bianconero.

Juve su Fofana

Giuntoli, pur conservando un cauto ottimismo in merito alla permanenza di Rabiot in bianconero, inizia a guardarsi attorno per cautelarsi da ogni possibile sorpresa. L’interesse, seppur come detto sterile del Milan, avrà senz’altro disturbato il dirigente bianconero che, per pronta risposta, avrebbe attivato i propri radar sul Fofana, grande obiettivo rossonero per il centrocampo. Insomma, attorno a Rabiot potrebbe nascere un vero e proprio intreccio di mercato.

