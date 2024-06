Il Milan intensifica i contatti con l’Union Berlino per Diogo Leite. La richiesta dei tedesci di 18 milioni è destinata a scendere.

Il Milan ha le idee chiare su come operare nel prossimo mercato. La squadra mercato rossonera ha individuato i reparti in cui intervenire per dare maggiore qualità alla rosa di Fonseca. Attenzione particolare sarà data ovviamente all’attacco ma non solo. Gianluca Di Marzio, nel consueto appuntamento estivo ‘Calciomercato – L’Originale‘ su Sky Sport 24, ha parlato dei grandi temi di mercato del Milan, in particolare quelli legati al pacchetto di difesa.

Emerson Royal

Diogo Leite, nuovi contatti

Il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato ci sarebbero stati ulteriori contatti tra il Milan e Diogo Leite. Il difensore portoghese piace e non poco al Club di Via Aldo Rossi e potrebbe essere il rinforzo ideale per Paulo Fonseca. La valutazione dell’Union Berlino è importante, 18 milioni di euro, ma come rimarcato da Di Marzio tale richiesta è destinata a scendere. Ha infatti affermato: “Confermiamo un nome, i contatti sono proseguiti. Non è una richiesta di Fonseca solo perché portoghese. Si tratta di Diogo Leite, richiesta di 18 milioni destinata a scendere”.

Emerson Royal si complica

Altro nome su cui il Milan sta lavorando per rinforzare il proprio pacchetto arretrato è quello di Emerson Royal del Tottenham. A tal proposito Di Marzio ha svelato che “resta forte interesse per Emerson Royal ma c’è distanza tra quanto chiede il Tottenham e quanto offre il Milan. Il Milan non si fermerà all’attaccante ma vuole fare prima l’attaccante”.

