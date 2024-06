Marcus Thuram dal ritiro della Nazionale francese ha lanciato una frecciatina al Milan in merito allo scudetto e alla scelta di accasarsi all’Inter.

Il campionato pur essendo finito continua a essere un motivo di dibattito. Dal ritiro della Nazionale francese infatti Marcus Thuram, protagonista della vittoria dello scudetto con l’Inter, ha lanciato una frecciatina ai cugini rossoneri. Ha spiegato inoltre anche la motivazione che lo ha portato a scegliere i nerazzurri nonostante l’interesse del Milan nei suoi confronti era forte.

Tifosi Inter Scudetto

Thuram e lo scudetto con l’Inter

L’attaccante francese, incalzato dalle domande dei giornalisti, è tornato sul trionfo nerazzurro dello scudetto conquistato nel derby contro il Milan, squadra dove militano diversi sui compagni di Nazionale. Il nerazzurro ha dichiarato che “in campo non ci sono amici. Sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande, in una partita molto importante, la motivazione era estrema. E sapevamo che erano preoccupati. Siamo scesi in campo per finire il lavoro ed è quello che abbiamo fatto”.

La scelta dell’Inter

Marcus Thuram sarebbe potuto essere un giocatore del Milan. A lungo infatti durante lo scorso mercato il Club di Via Aldo Rossi ha provato a lusingare la punta francese che ha scelto però di accasarsi all’Inter. Il giocatore ha spiegato le ragioni di tale scelta affermando che “i primi contatti con l’Inter risalgono all’estate del 2021, giocavo ala sinistra nel Mönchengladbach. Quando parlo con l’Inter capisco subito che il loro progetto è farmi giocare davanti”. Ha proseguito sottolineando che nonostante l’infortunio contro il Leverkusen, “l’Inter si è sempre tenuta informata e quando sono tornati dopo il Mondiale del 2022, mi è sembrato ovvio, soprattutto perché giocavo in attacco a Gladbach. Non c’era motivo di vacillare. Quando abbiamo le idee chiare rimaniamo concentrati nonostante altri interessi (Milan, PSG)”.

