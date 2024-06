Gianfranco Teotino ha parlato del futuro di Joshua Zirkzee e le difficoltà del Milan di trovare un accordo con il suo agente in merito alle commissioni.

Il Milan lavora ai fianchi Joshua Zirkzee, o meglio dire il suo agente. L’accordo con il calciatore è stato trovato sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni annui. Resta però da trovare l’intesa con il noto e potente agente dell’olandese Kia Joorabchian. A tal proposito Gianfranco Teotino, su ‘Sky Sport’, nel corso della trasmissione ‘Sky Calciomercato – L’Originale’, ha parlato dei rischi a cui va incontro il Milan e della strategia migliore da tenere in questi casi.

Joshua Zirkzee

Chi decide il futuro di Zirkzee?

Se da una parte il giocatore ha detto sì al Milan, dall’altra c’è la resistenza del suo procuratore Kia Joorabchian in merito alle commissioni. Le parti al momento non sembrano vicine, anzi. Le parole di Ibra in conferenza relative al fatto che il Milan non faccia beneficenza suonano come un campanello d’allarme sul buon esito della trattativa. Teotino, a tal proposito, ha dichiarato che “quando hai un agente così importante decide l’agente”.

I rischi per il Milan

Proseguendo nel discorso, Gianfranco Teotino ha aggiunto anche che “il Milan deve tenere duro perché se si cominciano a pagare percentuali del 37 o 38% sul costo di un giocatore diventa una cosa veramente inaccettabile”. Ha inoltre avanzato anche un timore in merito al prolungarsi della trattativa tra il Milan e l’agente di Zirkzee, sottolineano che “questa convocazione nazionale, se dovesse giocare, potrebbe attirare le attenzioni, complica un po’ le cose”.

L’articolo Milan-Zirkzee, Teotino: “Deciderà l’agente, la società deve tenero duro perché…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG