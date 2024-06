Il Milan punta Mats Wieffer per il centrocampo ma il Feyenoord chiede per liberarlo una cifra importante. Nuovi contatti a giorni con gli agenti del giocatore.

Il Milan scandaglia il mercato in lungo e in largo alla ricerca dei profili giusti per innalzare il livello tecnico della rosa di Fonseca, colmando così il gap con l’Inter. Uno dei reparti in cui la squadra mercato rossonera cercherà di aggiungere tecnica, qualità e quantità, è il centrocampo. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. Il profilo che maggiormente intriga i vertici di Via Aldo Rossi è Mats Wieffer del Feyenoor, talentuoso centrocampista che potrebbe essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Fonseca.

Geoffrey Moncada

La richiesta del Feyenoord

Il Milan ha acceso i propri fari su Mats Wieffer. Il calciatore olandese è un profilo che piace in quanto abile a disimpegnarsi ottimamente in quasi tutti i ruoli del centrocampo. Abile infatti in mediana, ma volendo anche in posizione più avanzata e a ridosso delle punte. Inoltre, all’occorrenza, può anche essere impiegato in posizione più arretrata sulla linea dei difensori centrali. Il Feyenoord – scrive Il Corriere dello Sport – per liberarlo chiede una cifra prossima ai 30 milioni, forte anche del contratto che lo lega al club con scadenza giugno 2027.

La strategia del Milan

Il Milan, dal canto suo, non ha fretta di affondare il colpo. Il profilo piace e molto anche, considerato ideale, perfetto, per il gioco che Fonseca vorrà esprimere in rossonero. Il Corriere dello Sport riferisce infatti che la squadra mercato rossonera ha in agenda nei prossimi giorni ulteriori incontri con gli agenti del calciatore e, verosimilmente, cercherà di studiare un piano per abbassare un po’ le richieste del club olandese.

