Il Milan potrebbe decidere di fare un’eccezione in merito alle proprie politiche contrattuali per riuscire a tenere in rossonero Maignan e Theo.

Il Milan nei prossimi mesi dovrà affrontare e risolvere le situazioni relative ai contratti di Maignan e Theo. I due francese infatti hanno un contratto in scadenza a giugno 2026 e, in assenza di rinnovo, la loro permanenza sarebbe ad alto rischio. Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa sono state nette, non lasciando spazi a equivoci o dubbi: “Theo e Maignan restano al Milan”. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha analizzato la situazione dei due francesi rossoneri, evidenziando che il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di fare uno strappo ai propri paletti in merito agli stipendi.

Mike Maignan

La rottura del tetto

Il tema rinnovi di Theo e Maignan è decisamente molto caldo, essendo entrambi due autentici pilastri del Milan. Il Corriere dello Sport scrive infatti che il Club di Via Aldo Rossi potrebbe decidere di rompere il proprio tetto salariale e offrire ai due francesi uno stipendio in linea con quello di Leao. Il portoghese è infatti l’unica eccezione al momento del Milan, forte di un contratto firmato al termine della scorsa stagione pari a 7 milioni di euro, bonus compresi.

La stagione dei rinnovi

Il Corriere dello Sport prosegue affermando che al termine degli Europei di calcio in Germania il Milan potrebbe dare avvio al delicato tema rinnovi. Le richieste dei francesi, dopo l’ultima rivelazione giornalistica, potrebbero dunque essere accolte. Il Milan sembra intenzionato più che mai a tenersi stretti i propri campioni, forte anche di un bilancio che gli permette di agire con fermezza e risolutezza.

