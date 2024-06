Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e del nuovo allenatore che siederà sulla panchina rossonera, esprimendo la propria idea a riguardo.

Ormai è ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Il popolo di fede rossonera non è stato particolarmente contento, preferendo al posto del portoghese un tecnico di maggior appeal. Arrigo Sacchi, grande e indimenticato allenatore dei trionfi rossoneri, ha parlato a margine della ‘Milano Football Week’ organizzata da La Gazzetta dello Sport esprimendo le proprie considerazioni in merito alla stagione del Milan e all’arrivo di Fonseca sulla panchina rossonera.

Il parere su Fonseca

Arrigo Sacchi ha più volte espresso perplessità in merito alla scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca, preferendo al posto del portoghese altri profili. Il Profeta di Fusignano ha dichiarato di averlo “visto quando allenava in Ucraina e aveva fatto bene, a Roma non tanto. In Francia non l’ho seguito, speriamo che sia migliorato”.

La stoccata al Milan

Arrigo Sacchi ne ha per tutti, anche per il Milan. L’ex tecnico rossonero infatti ha sempre difeso Pioli, considerando il suo apporto alla squadra molto buono, concreto e redditizio in funzione della qualità a propria disposizione. Non è un caso infatti che affermi che “il Milan quest’anno non ha sempre giocato in 11…”. Frecciata questa da leggere anche con doppia matrice: oltre la difesa per il lavoro di Pioli, anche come critica a Leao che, durante la stagione, più volte è stato punzecchiato da Arrigo Sacchi. Spesso infatti ha imputato al portoghese di non essere determinante nonostante sia animato da un grande talento.

