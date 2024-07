Il Milan potrebbe valutare come opzione in attacco l’ingaggio di Jonathan David. Il canadese potrebbe riabbracciare Fonseca.

Il calciomercato si scalda e le grandi squadre europee sono già al lavoro per rinforzare le proprie rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale canadese, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla Ligue 1. Il Milan, in particolare, sembra essere interessato a portare il giocatore in Serie A, affiancandolo così ad altre ipotetiche nuove leve per l’attacco rossonero.

Profilo del giocatore

Jonathan David, classe 2000, nato a New York ma di nazionalità canadese, si è fatto notare non solo nel campionato francese con il Lille ma anche con la sua nazionale durante l’ultima Copa América. Allenato dal tecnico Jesse Marsch, David ha dimostrato di possedere doti tecniche e una freddezza realizzativa degne di nota, attirando così l’attenzione di numerosi club europei.

Interesse del Milan e possibile trasferimento

Il Milan, da tempo alla ricerca di rinforzi in attacco, sembra essere particolarmente interessato a Jonathan David. Il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada, è un estimatore del giovane attaccante e vede in lui il potenziale per rinforzare l’attacco milanista. Con un contratto in scadenza nel 2025, David potrebbe lasciare il Lille per una cifra che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una somma considerata accessibile per le casse del Milan.

La concorrenza e l’apporto sotto la gestione di Fonseca

Il giocatore, tuttavia, non manca di corteggiatori. Clubs come la Roma, l’Atlético Madrid e diverse squadre inglesi hanno mostrato interesse per David, anche se fino a questo momento nessuna trattativa sembra essere arrivata a una fase conclusiva. Con il Lille, sotto la gestione di Paulo Fonseca, David ha messo a segno 52 gol e fornito 13 assist in 87 partite, dimostrando un’efficacia realizzativa che potrebbe fare la differenza anche in Serie A.

