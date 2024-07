Diminuiscono sempre più le possibilità che i nerazzurri lascino partire il proprio gioiello a titolo definitivo in questa sessione estiva.

L’Inter continua ad interrogarsi sul futuro di Valentin Carboni anche se ora un’ipotesi sta lentamente prendendo il sopravvento sulle altre.

La decisione

Di fronte alla difficoltà di trovare un acquirente che soddisfi le richieste economiche per Valentin Carboni, valutato almeno 35 milioni di euro, il club ha deciso di optare per una soluzione differente. Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato lo cederà solamente in prestito senza nessun tipo di riscatto. Questa decisione permetterebbe al club di mantenere il controllo sul calciatore, anche in vista di un suo potenziale riscatto futuro.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

La volontà del giocatore

Il Marsiglia resta nonostante tutto la destinazione più probabile per il giovane. Tra il giocatore argentino e il club francese esiste già un principio di accordo, un dettaglio non trascurabile che mostra la volontà di Carboni di trasferirsi in Ligue 1, motivato anche dalla prospettiva di avere maggior spazio e visibilità rispetto a quanto potrebbe aspettarsi rimanendo all’Inter. La squadra di De Zerbi, tra l’altro, gli consentirà di mettersi alla prova in un contesto di livello più alto rispetto a quello del Monza, squadra in cui ha giocato in tutta la scorsa stagione. Ora resta da vedere quale sarà la prossima destinazione di Carboni e soprattutto se l’Inter troverà il modo di aggiungere un quinto attaccante al proprio organico.

