Milan-Juve senza Vlahovic ma Thiago Motta starebbe preparando una vera e propria “trappola” Fonseca. Ecco l’idea del mister bianconero.

Nel cuore della stagione calcistica, la sfida tra Milan e Juventus si annuncia come un crocevia decisivo per le ambizioni scudetto dei rossoneri. Tuttavia, l’incontro sarà caratterizzato dall’assenza di un personaggio chiave: Dusan Vlahovic.

L’attaccante bianconero, costretto a saltare il match a causa di un infortunio patito mentre era in servizio con la sua nazionale. La Juventus, però, non sembra rimanere a mani vuote e sta lavorando a una soluzione alternativa che potrebbe sorprendere il Milan. Thiago Motta starebbe infatti vagliando un piano b che potrebbe creare più di qualche grattacapo a Fonseca.

La partita che vale una stagione

Il contesto in cui si inserisce questo Milan-Juventus amplifica ulteriormente l’importanza delle scelte tattiche dei due allenatori. Per il Milan, ottenere una vittoria significherebbe rilanciarsi nella corsa allo Scudetto, mentre la Juventus intende consolidare la propria posizione e dimostrare di poter competere al vertice nonostante le difficoltà, tra cui l’assenza di giocatori chiave come Vlahovic. La notizia dell’infortunio di Dusan Vlahovic ha creato un vuoto nel setup tattico della Juventus per l’imminente scontro diretto con il Milan. Giocatore di spicco e punto di forza nell’attacco bianconero, Vlahovic è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico rimediato durante l’impegno con la sua nazionale, lasciando così il tecnico Thiago Motta a dover ripensare rapidamente alla formazione da opporre in uno degli incontri più attesi della stagione.

La mossa a sorpresa di Thiago Motta

Nonostante l’assenza di Vlahovic, la Juventus non perde tempo nel cercare soluzioni adatte per affrontare il Milan con le migliori chance di successo. La partita a tempi ridotti contro l’Under 17 della Continassa ha offerto uno spaccato interessante su come Thiago Motta stia immaginando di rimpiazzare l’attaccante serbo. L’esperimento – scrive La Gazzetta dello Sport – con Tim Weah in posizione avanzata si è rivelato promettente, visto il giovane esterno capace di agire efficacemente come punta, segnando due gol durante la sessione. Questa mossa potrebbe non solo compensare l’assenza di Vlahovic ma anche introdurre un elemento di imprevedibilità nell’attacco della Juventus.

Thiago Motta

Implicazioni tattiche per la sfida contro il Milan

La decisione di Thiago Motta di sperimentare con Weah in attacco potrebbe rappresentare un significativo punto di svolta tattico in vista della partita contro il Milan. Quest’ultimo si trova di fronte alla necessità di riscattarsi in campionato e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. L’utilizzo di Weah come punta, viste le sue performance positive in allenamento, introduce una variante che potrebbe cogliere di sorpresa la difesa rossonera. La velocità e l’agilità di Weah, unite alla sua capacità di finalizzazione, potrebbero rivelarsi assets preziosi nel tentativo della Vecchia Signora di portare a casa i tre punti.

