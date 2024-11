L’ex nerazzurro “provoca” il Milan affermando che l’Atalanta sia forte dei rossoneri. Il paragone ha già suscitato polemiche.

La sosta per le Nazionali è ormai terminata e i temi della Serie A tornano prepotentemente al centro del dibattito calcistico. Weekend di grandi partite il prossimo, nel quale svetta un delicatissimo Milan-Juve a San Siro che potrebbe decidere le sorti del campionato rossonero.

Partita attesa e molto sentita, un appuntamento che si annuncia carici di tensione soprattutto per l’alta posta in palio dell’evento. Sullo sfondo però emergono nuove polemiche, in particolare dopo il paragone tra Milan e Atalanta proposto dall’ex nerazzurro che, sui social, ha già scatenato la risposta dei tifosi.

Milan, è tempo di correre

Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. Il Milan sta iniziando a preparare in queste ore la delicata sfida di campionato di sabato prossimo contro la Juventus, una gara che si preannuncia cruciale per il prosieguo di stagione degli uomini di Fonseca. La nuova polemica sul Milan dopo le parole dell’ex nerazzurro agita la vigilia del match, anche se a Milanello la concentrazione resta alta in vista di sabato.

“L’Atalanta è più forte del Milan”, lo assicura l’ex nerazzurro

Quando si parla di calcio italiano e della corsa per lo scudetto, Gomez non manca di dare la sua opinione, puntando l’indice sulla forza dell’Atalanta che, secondo lui, si presenta più preparata di squadre blasonate come Milan, Napoli e persino la Juventus, quest’ultima ancora alla ricerca della formula vincente. L’ex numero 10 nerazzurro mette in luce come la competizione per il titolo italiano sia più aperta che mai, sottolineando che l’Atalanta di oggi potrebbe avere ciò che serve per superare il proprio record di 78 punti e, forse, competere per la vittoria finale. Tuttavia, avverte che saranno necessari almeno 85 punti per assicurarsi lo scudetto, una sfida che richiede un quasi impeccabile percorso stagionale.

Alejandro Papu Gomez

L’evoluzione dell’Atalanta

Analizzando l’evoluzione della squadra bergamasca, Gomez nota significative differenze tra l’Atalanta che ha guidato sul campo e quella attuale. Evidenzia come la rosa attuale sia caratterizzata da una maggiore fisicità e da una profondità di organico superiore, fattori che potrebbero giocare un ruolo cruciale nella lunga corsa alla conquista dello scudetto. L’ex fantasista rimarca come, ai suoi tempi, la squadra avesse limitate opzioni di sostituzione in certe aree del campo, cosa che ora sembra essere stata ampiamente mitigata dalla gestione attuale.

LEGGI ANCHE Da “incubo” del Milan da avversario a nuovo acquisto? Ecco il colpo a sorpresa

Leggi l’articolo completo “L’Atalanta è più forte del Milan”: l’ex nerazzurro “provoca” e boccia i rossoneri, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG