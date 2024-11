Per il vice Theo spunta l’ipotesi di uno scambio tra il Milan e una big di Serie A. L’idea è davvero clamorosa.

Con l’approssimarsi di gennaio, le squadre di Serie A sono già in piena attività sul mercato dei trasferimenti, cercando di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione. In particolare, il Milan, sotto la guida tecnica di Fonseca, è alla ricerca di soluzioni per migliorare le alternative ai titolari che, in questa primo scorcio di stagione, hanno palesato più di qualche incertezze.

Prende sempre più quota uno scambio davvero sorprendente tra il Milan e una big del nostro campionato che risolverebbe con grand efficacia il problema del vice Theo. Il profilo è decisamente quello giusto per Fonseca.

La situazione di Theo Hernandez

Nonostante lo status di indiscusso titolare e le prestazioni eccellenti nelle stagioni passate, Theo Hernandez sta attraversando un periodo complicato, come testimoniato dalle sue ultime uscite con il Milan e con la nazionale francese. Il giocatore ha recentemente deluso, specialmente nella partita contro il Cagliari e non ha partecipato all’ultimo incontro della Francia contro l’Italia a causa di un fastidio al ginocchio. Queste circostanze hanno acceso i riflettori sulla necessità per il Milan di trovare una valida alternativa sulla corsia difensiva sinistra.

Lo scambio a sorpresa

Fabiano Parisi emerge come la soluzione ideale per il Milan, considerando il suo utilizzo marginale nella Fiorentina dove la concorrenza con Gosens e Biraghi lo ha reso meno protagonista. Il talento dell’ex Empoli ha attirato l’attenzione dei dirigenti milanisti, che stanno valutando varie formule per l’acquisto, tra cui il prestito con diritto o obbligo di riscatto e uno scambio che potrebbe coinvolgere Divock Origi. Quest’ultimo, con un ingaggio netto di 4 milioni e un impiego ridotto nell’attuale configurazione tattica di Fonseca, potrebbe rappresentare una soluzione sia per il Milan che per la Fiorentina. Nel tentativo di bilanciare la rosa e alleggerire il monte ingaggi, il Milan considera possibili cessioni in attacco. Divock Origi e Luka Jovic sono al centro delle indiscrezioni, con il primo – scrive Calciomercato.it – possibile pedina di scambio per Parisi e il secondo interessante per il Torino. Questi movimenti sono strategici non solo per fare spazio sul piano finanziario ma anche per aprire la strada a possibili nuovi arrivi, come il talentuoso Ricci, seguito con interesse per la prossima estate.

Fabiano Parisi

Sguardo al futuro

In vista del calciomercato di gennaio, il Milan si muove con determinazione per affrontare le sfide della stagione. Reinforzare la difesa con un giocatore come Parisi e razionalizzare l’attacco appare come una strategia chiave per mantenere alta la competitività. Ogni mossa sul mercato sarà decisiva per le ambizioni del club rossonero, che punta a rafforzarsi adeguatamente per affrontare le sfide in Serie A e nelle competizioni europee.

