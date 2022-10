Ieri sera il Milan ha battuto la Juventus grazie ai gol di Tomori e Brahim Diaz, ma la mossa vincente rossonera è stata un’altra

Ieri sera il Milan ha battuto la Juventus grazie ai gol di Tomori e Brahim Diaz, ma la mossa vincente rossonera è stata un’altra

Come riporato dal Corriere dello Sport si tratta dell’inserimento di un centrocampista di ruolo, ieri Pobega, l’anno scorso prima Kessiè e poi Krunic, come trequartista centrale. Così adesso come allora la squadra ha trovato più equilibrio non patendo l’inferiorità in mezzo al campo. Non a caso è arrivato il terzo clean sheet stagionale

The post Milan Juventus, ecco quale è stata la mossa decisiva appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG