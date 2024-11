Il Senior Advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato importanti dichiarazioni poco prima del big match contro i bianconeri.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN a pochi minuti da Milan-Juventus: lo svedese si è focalizzato principalmente su due big della rosa rossonera.

“Morata ha preso una botta in testa e ha saltato il Cagliari. Poi ha giocato un po’ in Nazionale e si è allenato con la squadra”.

Cosa chiede il Milan allo spagnolo

“Siamo molto soddisfatti: sapevamo cosa porta e cosa ha portato. Un giocatore di collettivo, che non fa 50 gol all’anno: ma aiuta in compagni ed è un leader che aiuta la squadra”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Sono sempre stato orgoglioso di Leao: l’ho conosciuto ancora ragazzino e adesso è cresciuto, più adulto e maturo. Adesso è il calciatore, prima era un talento potenziale. Ci sono poi momenti per tutti, quando va bene e quando va meno bene. Ora sta passando un momento bello: siamo dietro di lui, lo aiutiamo e lo motiviamo a fare sempre bene. Come calciatore deve fare la differenza, è uno dei più forti del mondo. L’ha dimostrato e lo dimostra“.

Rafael Leao

Il messaggio

“Secondo me Leao non sa quanto forte è: quando lo capisce, uscirà tutto quanto. Ha questa pressione perché è uno dei più forti di tutti, sennò non si parlava. Cosa gli dico? E’ un equilibrio, se dici tutti giorni a una persona che è il più forte può essere che si rilassa: dipende dal carattere del giocatore e di chi è. Nel mio caso non mi serviva nessuno. Anche lui con esperienza deve accendersi”.

Leggi l’articolo completo Milan-Juventus: Ibrahimovic prova a scuotere Leao, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG