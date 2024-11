L’attaccante esterno rossonero sembra essersi messo alle spalle i tantissimi problemi emersi ad inizio stagione ma questo non basta a placare le voci di mercato.

Nel mondo del calcio, le voci di mercato accompagnano spesso la carriera dei giocatori più brillanti e talentuosi, creando un ponte tra il presente e possibili futuri scenari professionali.

Questo è il caso di Rafael Leao, attaccante del Milan, che continua ad essere accostato al Barcellona.

Il nuovo corso

La squadra catalana, guidata da Hansi Flick, sta vivendo un rinascimento con risultati eccellenti sia in termini di qualità del gioco che di punti conquistati. Il sogno per il futuro è molto ambizioso ed è quello di formare un tridente col portoghese che si aggiungerebbe a Yamal e Lewandowski.

La posizione dei rossoneri

Il giocatore, che poco più di un anno fa ha rinnovato il suo contratto incluendovi una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, rappresenta un asset importante per il futuro del club rossonero. Il Milan sembra voler sottolineare che chiunque sia interessato al talento portoghese debba essere pronto a investire una cifra vicina a quella della clausola.

Rafael Leao

L’indiscrezione

Rafael Leao sembra avere il desiderio di giocare sotto il sole di Barcellona, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Questa notizia arriva in un momento in cui il giocatore sta attraversando un periodo di forte crescita sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. Il cambio di allenatore ha segnato un nuovo inizio per lui: l’allenatore ha introdotto una modalità di gestione che ora sembra dare i suoi frutti. Il numero 10 mostra miglioramenti sia nel gioco con la palla che senza.

Come stanno le cose

Le cose in realtà sembrerebbero stare in maniera molto diversa: Leao è felicissimo al Milan, dove si è affermato non solo come talento puro, ma anche come uno dei leader della squadra. L’ambizione di giocare in un club come il Barcellona potrebbe essere un naturale desiderio di crescita professionale, ma il portoghese ha più volte espresso il suo benessere e la sua felicità nell’ambiente milanista.

Leggi l’articolo completo Rafa Leao al Barcellona In Spagna sono convinti di una cosa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG