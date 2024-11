Soporifero e deludente pareggio a reti bianche a San Siro con un Milan che crea praticamente nulla ed una Juve che fa quasi altrettanto.

Maignan 6

Poco sollecitato se non per due conclusioni centrali ma attento anche a presidiare il limite dell’area

Emerson Royal 5

Male ed impreciso come quasi sempre da inizio stagione. Ammonito quando Yildiz lo scherza e gli va via.

(Calabria s.v.)

Thiaw 6

Senza sbavature e disattenzioni in una partita senza emozioni quindi ordinaria amministrazione per lui.

Gabbia 6

Come sopra, buon rientro.

(Pavlovic s.v.)

Theo Hernandez 6

Salva su Conceicao nel primo tempo e dimostra una discreta ripresa rispetto alle ultime uscite.

Fofana 5,5

Prezioso nel recupero palla ma sempre indeciso quando può verticalizzare e creare pericoli in una partita da subito bloccata.

Reijnders 5

Poco sollecitato ma lui stesso sembra non volersi prendere responsabilità. Passo indietro

Musah 5,5

Atleticamenre sempre suo pezzo ma tecnicamente disfa quello che è sempre sul punto di creare.

(Chukwueze 5)

Abbastanza minuti per poter sbagliare tutto per meritarsi il cinque.

Loftus-Cheek 5

La sua unica opzione per incidere pare la percussione centrale a testa bassa. Non gli riesce mai e quindi sparisce.

(Pulisic 6)

Ci prova cambiando spesso fascia e dando spesso l’impressione di poter risultare decisivo; impressione che resta tale.

Leao 6

Sembra per tutta la partita l’unica scintilla rossonera pronta da innescare. Esce con abilità spesso dalle gabbia difensive bianconere ma non trova l’acuto.

Morata 5

Grande lavoro in ripiego tra trequarti e mediana ma ormai non basta più. La presenza in area avversaria con lo spagnolo centravanti è pressochè nulla.

Fonseca 5

Deludente il suo Milan dopo due settimane dalla brutta figura di Cagliari. I cambi appaiono abbastanza tempestivi ma le ambizioni ora sono sicuramente ridimensionate

