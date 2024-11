Oggi pomeriggio alle 18 i rossoneri ospiteranno i bianconeri in una grande classica del campionato italiano.

Il calcio italiano si appresta a vivere uno dei suoi classici più avvincenti: Milan contro Juventus a San Siro, un incontro che sa di storia, di rivalità e di passioni che si accendono ogni volta che queste due squadre scendono in campo.

Un match che promette scintille, non solo per l’importanza dei tre punti in palio ma anche per le scelte tattiche e gli schieramenti che potrebbero decidere l’esito della sfida.

Le scelte dei rossoneri

Il Milan si presenta alla sfida con qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda Christian Pulisic. Come riporta Sky Sport, l’ultimo allenamento prima del match sarà decisivo per capire se l’americano sarà in grado di scendere in campo dall’inizio o se dovrà cedere il posto a Loftus-Cheek. Indipendentemente da questa eventualità, la trequarti sarà completata da Chukwueze e Leao mentre in difesa il duo centrale sarà probabilmente formato da Thiaw e Gabbia, con Maignan a protezione della porta.

La risposta di Motta

Sulla sponda Juventus, l’allenatore Thiago Motta deve fare i conti con l’assenza pesantissima di Vlahovic, che lo costringe ad un’alternativa tattica interessante: McKennie dovrebbe essere schierato come falso 9. A supporto dell’attacco, l’italo-brasiliano potrà contare sul trio dinamico formato da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz, mentre in mezzo al campo, il duo Locatelli-Thuram sarà la chiave per l’equilibrio della squadra; la difesa vedrà Savona e Cambiaso agire sulle fasce.

Weston Mckennie

Le probabili

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie. All. Thiago Motta.

