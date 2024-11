L’allenatore italo-brasiliano ha detto la sua anche sul fatto che poteva essere il tecnico rossonero.

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del match di oggi pomeriggio contro il Milan: “I giocatori rimasti li ho visti molto bene, anche quelli che sono rientrati. Con la voglia giusta per la partita domani, siamo determinata a fare una grande partita domani”.

L’assenza di Vlahovic e non solo

“Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse, è una cosa interessante perché mi dà alternative. Vlahovic non farà sicuramente parte del gruppo, Così come Gleison, come Nico, Arek, Douglas Cabal e Adzic. Tutti gli altri disponibili per domani iniziare la partita o entrare a partita in corso e aiutare la squadra”.

Sulla partita

“È una partita in cui dovremo dare tutti di più. Spiace che abbiamo perso un altro giocatore per lungo tempo come Juan (Cabal, ndr) e tutti dovremo dare di più. Gli infortuni fanno parte del gioco, ora è toccato anche a Dusan. Noi giocheremo come abbiamo sempre fatto, attaccando e difendendo tutti insieme cercando di non portare la partita dalla parte del Milan”.

Sui rossoneri

“Il Milan è molto forte in transizione, dobbiamo fare molto attenzione. Hanno tutti giocatori di qualità, non dobbiamo lasciargli la profondità. Dobbiamo difendere sempre da collettivo e mai con l’1vs1”.

Pierre Kalulu

Il grande ex Kalulu

“La cosa più importante è che lui ha sempre voluto venire e dal primo giorno che è arrivato si è messo a disposizione del gruppo. Può ricoprire diverse posizioni, perché è un ragazzo intelligente e un leader a suo modo, parla poco. Deve continuare a lavorare così, lui è capace di giocare tante partite bene sia fisicamente che mentalmente, soprattutto mentalmente”.

Il retroscena e la chiave del match

“Mai stato vicino al Milan. Le fasce sono molto importanti, ma anche noi siamo forti. Sarà importante anche la zona centrale. Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte”.

Leggi l’articolo completo Thiago Motta al Milan: il retroscena, precisazioni anche sull’ex Kalulu, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG