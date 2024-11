L’allenatore dell’Hellas Verona Paolo Zanetti si lascia sfuggire un importante frase sul centrocampista che è seguito da rossoneri e nerazzurri.

Paolo Zanetti in conferenza stampa ha presentato il match contro l’Inter di oggi parlando anche di mercato.

“Dobbiamo ritrovare il miglior Verona. La squadra si è riunita al completo solo ieri, abbiamo perso un giocatore importante come Duda: vogliamo fare una grande partita“.

Cosa chiede ai suoi

“Serve osare ma anche avere il giusto equilibrio. Cercheremo di fare una partita equilibrata, abbiamo lavorato con chi è rimasto su alcuni concetti, specie sulla fase difensiva che abbiamo cercato di migliorare, soprattutto nei dettagli. Al di là di questa partita serve alzare l’asticella da questo punto di vista”.

Sulla partita

“Con l’Inter è la partita in cui bisogna essere perfetti per portare a casa punti. Serve avere concretezza e limare ogni dettaglio. Oltre che essere attenti a non subire bisogna anche essere propositivi per creare e cercare di far male. Con la Fiorentina non abbiamo creato abbastanza senza credere nel poter andare a riprendere la partita”.

L’ammissione sul regista che piace alle due milanesi

“Belahyane è stato in nazionale ma non ha giocato, è fresco e sarà della partita. E’ un giovane straordinario con tanto margine di miglioramento, penso che domani (oggi, ndr) potrà confrontarsi con giocatori che un giorno saranno suoi compagni. Non dico l’Inter ma parlo del livello che si merita e può raggiungere”.

