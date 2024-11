L’attaccante della Juventus Timothy Weah conosce molto bene Maignan e Fonseca per essere stato con loro a Lille.

In un clima di crescente attesa e palpabile eccitazione, l’imminente sfida tra Milan e Juventus si annuncia come una di quelle partite che potrebbero decidere le sorti della stagione per entrambe le squadre.

In questo scenario, Timothy Weah, figlio del grande George che ha fatto la storia con l’avversaria di oggi, presenta la sfida in un0intervista realizzata da Il Giornale.

Il suo eventuale impiego da centravanti per l’assenza di Vlahovic

“Sono pronto. Lavoro per questo, per dare sempre il meglio. E il ruolo non mi spaventa, ho giocato tante volte centravanti nel PSG, poi fu Emery a spostarmi esterno, per sfruttare la mia velocità”.

Sul compagno di nazionale

“Christian è un campione, ha grandi qualità ed esperienza, normale che facesse bene in A. La nostra nazionale è molto forte, vogliamo essere la sorpresa del Mondiale e grazie a giocatori come lui possiamo esserlo“.

Mike Maignan

Su Maignan e Fonseca

“Mike è il portiere più bravo della Serie A, uno dei migliori al mondo. Con Fonseca ho lavorato bene, ho un buon ricordo di lui. Spero che lui lo abbia di me”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Rafa è un fenomeno, un giocatore fortissimo. Corrergli dietro? Questa volta da centravanti dovrei scamparla”.

Chi toglierebbe al Milan

“Uno solo? Tolgo Tijjani Reijnders! Per me è un calciatore eccezionale, un vero equilibratore per la tutta la squadra. Non lo conoscevo, l’ho scoperto in Italia, l’anno scorso. Ha piede, corsa, testa, completo come pochi”.

