Il difensore francese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: secondo le ultime notizie l’ex Lione non andrà a Torino.

Il mercato entra nelle sue fasi salienti ed il Milan sta cercando di realizzare alcune operazioni in uscita per poi cercare di mettere a segno un colpo in entrata. Il caso di Pierre Kalulu è emblematico di come le decisioni individuali possano contraddire le logiche di mercato e le intenzioni dei club.

Il rifiuto

Sembrava infatti che il futuro del francese avrebbe preso una svolta importante, con un trasferimento alla Juventus ormai dato per certo. Le due società, Milan e Juventus, avevano trovato un accordo basato su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tuttavia, in una mossa che ha preso alla sprovvista molti appassionati e addetti ai lavori, il giovane francese ha deciso di non accettare la destinazione bianconera, dimostrando come la volontà del giocatore sia un fattore decisivo nelle dinamiche di trasferimento.

Pierre Kalulu

Nuovi scenari

Nonostante il rifiuto di trasferirsi a Torino, il futuro dell’ex Lione potrebbe comunque essere lontano dal club rossonero; d’altronde Fonseca è stato chiaro non convocandolo per il primo match della stagione, quello pareggiato contro il Torino. L’Atalanta, secondo il Corriere della Sera, ha ora manifestato un forte interesse per il difensore. Il quotidiano non menziona le condizioni e le cifre del possibile affare: chiaramente ora dovranno essere Gasperini e soci a cercare di convincere Kalulu ad accettare.

