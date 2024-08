I nerazzurri avrebbero rifiutato di iniziare a trattare la Joya per l’ormai celeberrimo diktat della nuova proprietà.

Le vicende riguardanti il futuro di Paulo Dybala si colorano di incertezza e di una possibile, inaspettata svolta; l’argentino valuta il suo futuro lontano dalla Roma in questi ultimi giorni di mercato.

Il dilemma della Joya

Dopo essere entrato in campo nella partita contro il Cagliari ieri sera, le voci sul suo malcontento a Roma non fanno che intensificarsi. L’attaccante vive giorni di riflessione intensa: nonostante il suo legame con la squadra capitolina, Dybala si trova di fronte a una proposta allettante dall’Al Qadsiah. La Joya vorrebbe restare in giallorosso ma non si sente apprezzato dalla sua squadra attuale.

La suggestione

Nel frattempo, l’Inter naviga in acque diverse. L’interesse verso Dybala da parte dei nerazzurri è stato sondato da intermediari, come riporta il Corriere della Sera, ma le restrizioni finanziarie (e non solo) imposte da Oaktree limitano le possibilità di acquisizioni simili per profili d’età e ingaggio come quello dell’argentino.

Altri obiettivi

La dirigenza del club sembra invece puntare verso talenti emergenti, come dimostra l’interesse per Tomas Palacios, difensore che ha il contratto a metà tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia. Il vicepresidente Javier Zanetti sarebbe impegnato personalmente per sciogliere la matassa di una contrattazione piuttosto intricata. Contrariamente al caso di Dybala, la situazione di Federico Chiesa, in uscita dalla Juve, rimane un’opzione più aperta per l’Inter.

