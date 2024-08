I rossoneri sono impegnati nella definizione di alcune trattative in uscita per cercare di capire se ci sono spiragli per un ultimo acquisto.

Non manca ormai molto alla fine della sessione estiva di mercato e quindi in questi giorni andranno definite diverse trattative. Il difensore del Milan, Pierre Kalulu si trova ormai ai margini del progetto del Milan e perciò ha suscitato l’interesse di club di rilievo come la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la propria difesa. Ma le ambizioni della Vecchia Signora non si fermano qui, si spingono oltre mirando a consolidare il reparto difensivo e quello offensivo con trattative che potrebbero ridefinire gli equilibri del calcio italiano.

Sul difensore

La squadra bianconera ha posato gli occhi sul difensore, vedendolo come un potenziale rinforzo per la propria retroguardia. L’accordo con i rossoneri è stato raggiunto con la formula del prestito con diritto di riscatto: nonostante sulla carta sembri che il francese abbia più chance di giocare a Torino che a Milano, l’ex Lione non sembra molto convinto di accettare la corte di Thiago Motta.

Pierre Kalulu

Altre trattative

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW ha dato una carrellata di notizie riguardanti il mercato della Juventus ma non solo. Uno degli affari più caldi riguarda Koopmeiners, per il quale sembra essere tutto pronto per riapprodo a Torino per via del conseguente l’ingaggio di Samardzic da parte dell’Atalanta. L’offerta per l’olandese si attesta sui 50 milioni più bonus. In attacco, invece, la Juventus esplora diverse opzioni quali Nico Gonzalez e altri talenti come Conceição del Porto e Edwards dello Sporting Lisbona. Il collega chiude il suo intervento tornando sul mercato del Milan: il Genoa sembra interessato ora a Tommaso Pobega, centrocampista che è stato messo alla porta da Fonseca.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG