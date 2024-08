Il primo goal incassato dai rossoneri rappresenta una novità assoluta per la Serie A: la goal line non ha funzionato.

Nel mondo dello sport, in particolare nel calcio, la tecnologia ha assunto un ruolo sempre più determinante nell’assicurare l’equità e la precisione delle decisioni arbitrali. Un recente incidente verificatosi durante la partita Milan-Torino ha messo in luce un’insolita problematica tecnica legata alla goal line technology, sistema che ha lo scopo di informare l’arbitro sull’attraversamento completo della palla oltre la linea di porta. Il suo mancato funzionamento, un evento mai verificatosi fino ad ora, ha sollevato interrogativi e discussioni all’interno dell’Associazione italiana arbitri (Aia) guidata da Carlo Pacifici.

Il problema

Durante il match tra rossoneri e granata un apparente malfunzionamento del sistema di goal line technology ha generato momenti di incertezza. Nonostante il pallone avesse superato nettamente la linea di porta, segnando così un autogol di Thiaw a favore degli ospiti, il segnale previsto non è stato ricevuto dai dispositivi elettronici in dotazione all’arbitro Maresca, creando una situazione di stallo e dubbi sulla validità del gol.

Fabio Maresca

La soluzione

Di fronte a questa criticità, l’intervento tempestivo e l’utilizzo delle tecnologie di supporto come il sistema V. A. R. (Video Assistant Referee) hanno permesso un esito finale corretto. Pacifici ha sottolineato l’efficacia e la precisione del V. A. R., che attraverso l’adozione di specifiche linee di demarcazione ha garantito il giusto esito dell’azione. L’episodio ha dunque messo in evidenza l’importanza di avere a disposizione strumenti tecnologici alternativi e complementari in grado di sopperire ad eventuali disfunzioni.

