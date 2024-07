Kia Joorabchian, l’agente di Zirkzee è atteso a Milano. Resta da capire la ragione del viaggio e se ci sarà un incontro con il Milan.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Radio mercato nelle ultime ore ha chiarito ci sia stata una brusca frenata nelle contrattazioni tra le parti ma, l’ultima indiscrezione lanciata da Pietro Balzano Prota, potrebbe riaccendere una speranza.

Kia Joorabchian è a Milano

Pietro Balzano Prota, tramite un posto sul proprio profilo X, ha svelato che in mattinata era atteso a Milano il procuratore di Zirkzee. Il giornalista aggiunge che non sia nota la ragione della missione in Italia e nel capoluogo lombardo. Nessun riferimento con Zirkzee ma non è da escludere un incontro con il Milan per capire l’ultima offerta rossonera per l’olandese.

Joshua Zirkzee

Zirkzee: ultima spiaggia

La sensazione sulla trattativa Zirkzee è che non sia ancora detta l’ultima parola. Il Milan non considera chiusa la faccenda, tutt’altro. Non abbiamo riscontri al momento e quindi non possiamo che essere dubitativi a riguardo ma non è da escludere un incontro tra Kia Joorabchian e il Milan. Una visita in Via Aldo Rossi non costerebbe nulla…

Oggi possibile arrivo di #Kia a Milano Da capire il motivo della missione. — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) July 3, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG