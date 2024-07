Il Milan è a un passo dal definire il primo colpo di mercato di questa sessione estiva. Accordo di massima raggiunto con Emerson Royal.

Il Milan sul fronte attaccante sembra accusare qualche battuta d’arresto, il contrario invece per quanto riguarda quello difesa. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada, anzi, ma in queste ore radio mercato segnala un’improvvisa e decisa accelerata per un obiettivo sensibile rossonero: il terzino destra di qualità. E’ lo stesso giocatore del Tottenham a svelare la trattativa e a dirsi orgoglioso dell’interesse rossonero per lui. Il Milan – scrive Daniele Longo– su X, sarebbe davvero a un passo dal fatidico here we go.

Emerson Royal-Milan: ai dettagli

Non è possibile sventolare ancora il famoso e tanto gettonato slogan di Fabrizio Romano “here we go” ma manca davvero pochissimo. Daniele Longo, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato nuovi importanti dettagli di quello che con ogni probabilità sarà a breve il primo acquisto del Milan. Il giornalista ha affermato infatti che “Emerson ora è in pole per diventare il nuovo terzino destro del Milan: intesa di massima sui termini contrattuali, piccoli dettagli da sistemare. Il Milan non vuole andare oltre una spesa complessiva di 17 milioni tra base fissa e bonus”.

Paulo Fonseca

Primo colpo per Fonseca

Con l’acquisto di Emerson Royal si apre la stagione di mercato del Milan. Fonseca sarà ben lieto di accogliere il terzino brasiliano, per cui ha espresso gradimento massimo. Il gioco del nuovo tecnico portoghese richiede innesti che facciano della corsa e della tecnica la loro peculiarità. Emerson Royal in tal senso offrirà al Milan una presenza in fascia che nella stagione appena conclusa spesso è mancata.

