Il Newcastle sarebbe disposto a offrire fino a 40 milioni per Thiaw. Il Milan tiene duro e rilancia, valutando di più difensore tedesco.

Dopo un anno, e dopo l’affare Tonali-Newcastle, potrebbe esserci un nuovo intreccio di mercato tra il Milan e il club inglese. I Magpies avrebbero mosso passi significativi con il Milan per sondare la disponibilità per un difensore rossonero. Il Corriere dello Sport ha svelato alcuni importanti retroscena a riguardo dell’interesse del Newcastle per il centrale di difesa rossonera, e la valutazione che ne fa il Milan.

Non bastano 40 milioni per Thiaw

Tra il Milan e il Newcastle i rapporti sono senza dubbio buoni, ottimali, per concludere affari. Dopo un anno infatti i Magpies bussano nuovamente alla porta del Club di Via Aldo Rossi, mettendo questa volta nel mirino Malick Thiaw. Il Club inglese – riferisce Il Corriere dello Sport – sarebbe pronto a offrire 40 milioni pur di strapparlo al Milan. I Magpies nel prossimo mercato ha l’obiettivo di puntellare il proprio reparto difensivo e i Thiaw, acquistato nell’estate 2022 per 7 milioni, potrebbe rispondere a tali necessità.

Malick Thiaw

Il Milan chiede di più

Il Correre dello Sport aggiunge inoltre che al momento ilo Newcastle si sarebbe fermato a un semplice sondaggio che nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in una vera e propria offensiva. Il Milan sarebbe orientato su una richiesta superiore a 40 milioni per lasciarlo andare via, considerandolo un perno importante di quella che sarà la difesa di Paulo Fonseca. Non sono da escludere nuovi sviluppi sulla scia di quanto accaduto lo scorso con Tonali.

