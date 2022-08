Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio col Sassuolo al Mapeu Stadium

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio col Sassuolo al Mapeu Stadium. Le sue dichiarazioni:

CONDIZIONI – «Sto bene, però diciamo che questa sensazione non l’avevo da quando avevo 24 anni. Sentivo tirare davanti e dietro e ho preso questa decisione per non stirarmi».

MATCH – «Dobbiamo vincere, abbiamo fatto meglio di loro. Loro hanno giocato tutti dietro, anche contenti per un punto. Ovviamente siamo i Campioni d’Italia, ma manca l’ultimo passaggio, la finalizzazione e su quello dobbiamo lavorare».

