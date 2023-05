Milan, la difesa balla: l’involuzione di Tomori e Kalulu. I due sono stati ‘eroi’ dello scudetto, quest’anno invece sono calati

Parte del successo del Milan lo scorso anno, nel trionfo dello scudetto finale, era della coppia di difesa. Tomori e Kalulu avevano permesso non solo ai rossoneri di arrivare primi, ma anche di essere la migliore difesa in Italia per reti subite. Titolari da marzo a maggio senza sosta, le medie voto dei due era superiori al 6, di tanto.

In questo campionato, la tendenza è cambiata. Tomori rimane saldo al suo posto, anche se reo di alcuni errori non banali, mentre Kalulu è rimasto in panchina a guardare, soprattutto nella ultima fase. Causa un rendimento al di sotto delle aspettative e l’uscita dell’unico giocatore proveniente dal mercato ad aver convinto, Thiaw.

Il futuro? Non ci sono dubbi che Tomori e Kalulu rimarranno. Il Milan non vuole intervenire sul mercato in quel reparto, perché i due, con Thiaw, costituiscono il futuro del club. Il rendimento, però, deve alzarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

