Milan, Pioli sogna Milinkovic-Savic: l’arrivo a una condizione! Sul mercato i rossoneri cercano un centrocampista ‘alla Kessié’

Il Milan vuole intervenire sul mercato per trovare un nuovo Kessié. Acquistato De Ketelaere per cercare estro e gol sulla trequarti, l’obiettivo ora è cambiato: pescare un centrocampista da inserire sulla trequarti. Un nome c’è: si tratta di Milinkovic-Savic.

Pioli sogna il giocatore della Lazio, il suo preferito da anni. Non è giovane, ma porta gol e soprattutto centimetri in area di rigore, un fattore da sfruttare per i rossoneri. Il Milan non ci ha provato lo scorso anno per una questione economica, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Il Sergente, come scrive La Gazzetta dello Sport, lascerà la Lazio. Lotito potrebbe accettare una cifra tra i 25 e i 30 milioni. L’arrivo, però, del giocatore è condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions e dal mercato di Maldini e Massara. 28 anni, stipendio alto: Milinkovic Savic non è il profilo di RedBird.

