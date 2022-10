Lavoro personalizzato oggi per Theo Hernandez: il francese al lavoro per tornare a disposizione del Milan di Pioli

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento in vista del prossimo impegno di Champions League con il Chelsea. Lavoro a parte invece per Theo Hernandez.

🚨Allenamento #Milan: oggi lavoro personalizzato per #TheoHernandez, mentre Divock #Origi ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato 🔴⚫️ pic.twitter.com/aCrZPeFyrd — Daniele Grassini (@DaniGrassini) October 2, 2022

Come raccolto dalla redazione di Milannews24.com anche oggi il francese, che sta recuperando da uno stiramento al muscolo lungo adduttore destro, ha svolto del lavoro personalizzato. Domani ci saranno gli accertamenti per capire a che punto è l’evoluzione dell’infortunio.

L’articolo Milan, lavoro personalizzato per Theo Hernandez proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG