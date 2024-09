Il patron rossonero ha parlato ieri di strategie a lungo termine e risultati sportivi suscitando diversi malumori In un contesto di constante evoluzione del calcio mondiale, accade spesso che le figure alla guida dei grandi club esprimano visioni che vanno oltre il semplice risultato sportivo. Questo è il caso di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e attuale proprietario del Milan, che durante la sua partecipazione alla ‘Giornata dello Sport Italiano nel Mondo’, tenutasi presso il Consolato di New York, ha condiviso alcune riflessioni che non sono passate inosservate tra gli appassionati del calcio italiano, in particolare i tifosi rossoneri. Una visione strategica per il Milan e il calcio italiano Secondo Cardinale, l’acquisto del Milan rappresenta più di una semplice operazione commerciale o la ricerca del successo attraverso la vittoria nelle competizioni. L’intento dichiarato è di applicare nel calcio italiano quello che viene definito un mestiere, nel quale la […]

