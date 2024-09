Donnarumma potrebbe tornare davvero? Il suo procuratore, Enzo Raiola, apre al clamoroso scenario in un’intervista a Tuttosport. Nel mondo del calcio, poche storie sono tanto intriganti quanto quelle che riguardano il ritorno dei grandi giocatori ai luoghi che li hanno visti crescere. Gigio Donnarumma, portiere di fama mondiale, attualmente sotto i riflettori del Paris Saint-Germain, ha sempre avuto un legame speciale con l’Italia, il paese che l’ha lanciato sul palcoscenico internazionale. La sua storia si intreccia strettamente con la Serie A, in particolare con il Milan, il club che ha creduto in lui fin dai suoi esordi. Nonostante il successo e il conforto trovati a Parigi, il richiamo di casa sembra essere una melodia costante nella carriera di Donnarumma. Parigi: una nuova casa A Parigi, Donnarumma ha trovato un ambiente in cui prosperare, contribuendo a formare un gruppo giovane e affamato di vittorie. L’addio di stelle del calibro di Messi […]

