Il gol di Gabbia all’89’ nel derby ha riacceso di passione i tifosi del Milan che, per la sfida di venerdì a San Siro contro il Lecce, stanno accorrendo a compare i biglietti. A volte una partita può davvero cambiare tutta la vita di una stagione. E’ senza dubbio il caso del Milan che, prima del derby, viveva una situazione complicata e ricca di incertezza e contestazione. Su Milanello si affollavano nomi di nuovi allenatori già pronti a raccogliere l’eredità di Fonseca che, anche i bookmakers, davano già per esonerato. E’ bastata una prestazione di carattere, di grinta e orgoglio, per ribaltare la situazione. Non solo la vittoria del derby, dopo sei sconfitte consecutive, ma anche un rinnovato entusiasmo attorno alla squadra e nuova fiducia al tecnico portoghese che è riuscito a imbrigliare Inzaghi nella stracittadina. Tutto merito di un giocatore, Matteo Gabbia, che è forse uno dei rossoneri meno […]

