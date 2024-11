Anche questa sera a Bratislava il tecnico portoghese mette sostanziosamente mano all’undici titolare. Tra avvicendamenti programmati e sorprese dell’ultima ora ecco le ultimissime.

Nel pieno di una stagione densa di impegni e sfide, le squadre impegnate su più fronti sono costantemente alla ricerca di strategie per mantenere i propri giocatori in forma e pronti ad affrontare ogni partita con il massimo delle energie.

Nel caso del Milan di questa sera, l’attenzione si concentra sulle scelte fatte dall’allenatore Paulo Fonseca riguardo la rotazione dei giocatori, con un focus particolare sull’attacco. Nel match di Champions a Bratislava, dove l’imperativo è vincere, il Milan si presenterá nuovamente con un nuovo undici titolare.

Ripensare l’attacco

Il Milan si prepara a sfidare lo Slovan dell’ex Juraj Kucka con un fronte offensivo rinnovato. Noah Okafor, Christian Pulisic e Samu Chukwueze saranno i protagonisti sulla trequarti dietro l’unica punta Tammy Abraham come punto di riferimento avanzato. Questa scelta rappresenta una strategia calcolata da parte di Fonseca mirata a sfruttare al meglio le qualità individuali dei suoi giocatori contro una difesa avversaria ritenuta vulnerabile soprattutto sugli esterni. In particolare colpisce il dato difensivo dello Slovan che ha mostrato più di una debolezza subendo ben 15 goal in soli 4 incontri.

Il grande escluso

Paulo Fonseca ha spiegato che la decisione di lasciare Rafael Leao fuori dall’undici titolare è motivata dalla necessità di gestire con prudenza il carico di lavoro del giocatore, considerando il fitto calendario di impegno della squadra tra campionato, una Coppa Italia che partirá a brevissimo e ovviamente la Champions League. L’esclusione di Leao, sebbene possa sorprendere, sottolinea l’importanza di un approccio che considera primario il benessere dei giocatori per mantenere alta la competitività della squadra nel lungo periodo.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Freschezza e voglia di dimostrare

Noah Okafor e Tammy Abraham giocano un ruolo centrale in questa strategia. Lo svizzero porta in squadra un entusiasmo ed una freschezza evidenziati anche dalla sua comunicazione recente sui social media che vanno peró in senso opposto alle ultime prestazioni sul campo. Dall’altro lato, Abraham, con esperienze internazionali pregresse importanti inclusa la vittoria nel 2021 della Champions League con il Chelsea, porta con sé un bagaglio di esperienze ricco ed una voglia di riscatto da sfruttare. Senza Morata il compito di finalizzare sará suo con Francesco Camarda pronto a far partire la staffetta a partita in corso.

