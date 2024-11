Questa sera Tammy Abraham guiderà l’attacco del Milan a Bratislava. Dopo la rete di Cagliari l’inglese ha ripreso fiducia ma in Europa vanta un dato preoccupante.

Nel panorama calcistico europeo, le vicende di goleador che cercano di ritrovare il proprio smalto non sono insolite. Una di queste riguarda Tammy Abraham, il quale si appresta a tornare protagonista nell’attacco del Milan in una partita cruciale di Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un lungo periodo e un ritorno sul tabellino dei marcatori senza trovare costanza, Abraham si trova di fronte all’opportunità di dimostrare di poter essere ancora quell’attaccante decisivo ammirato in passato.

La fiducia di Fonseca

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha espresso piena fiducia in Abraham, scegliendolo come titolare per la partita di oggi alle 18:45 contro lo Slovan Bratislava. Questa decisione rappresenta un segnale importante sebbene abbastanza obbligata vista la squalifica di Alvaro Morata che riduce la concorrenza al solo giovane Camarda. Abraham deve ritrovare confidenza col gol e questa potrebbe essere la serata giusta. All’inglese non sono mai mancati impegno ed abnegazionea la rete per un centravanti è aria.

Il lungo digiuno

Tammy Abraham però non segna in una competizione europea da ben 25 mesi. L’ultima volta in cui ha gonfiato la rete in un contesto internazionale risale al 2022, in un match contro l’Helsinki con la maglia della Roma. Da quel momento, la sua carriera è stata caratterizzata da alti e bassi, inclusa una lunga pausa dovuta a un serio infortunio al ginocchio. Nonostante queste avversità, la volontà di riscatto brucia forte nel cuore dell’attaccante inglese che questa sera ha davvero una grande opportunità per tornare a dimostrare il fuoco di inizio stagione.

Obiettivo Champions

Il sogno europeo rappresenta l’ambizione primaria di Abraham e del Milan. Superare un periodo difficile con un successo stasera in Champions League sarebbe il modo migliore per dimostrare che il talento dell’inglese è ancora vivo e pulsante, così come le ambizioni rossonere. Abraham si dice pronto a dare tutto ciò che ha per contribuire al successo della squadra, con la consapevolezza che ogni giocatore deve sentirsi un leader in campo per raggiungere traguardi così prestigiosi.

