Milan, Leao a riposo: Pioli deve decidere questo! I dettagli. Il tecnico vuole far riposare il portoghese, ma una decisione non è stata presa

Tutte le attenzioni sono su Rafael Leao. Il numero 10 rossonero è il candidato per trascinare il Milan, in campionato e in Champions League. Dopo la prestazione contro il Newcastle, il portoghese è apparso poco lucido.

Per questo motivo, come scrive oggi il Corriere dello Sport, Leao riposerà nei prossimi turni. Nessuna punizione, solo un turnover che Pioli sta studiando. Oggi l’allenatore deciderà se partirà dalla panchina contro Verona o Cagliari.

