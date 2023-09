Retroscena Leao, costretto a ritirare il premio MVP! Cosa è successo. Il portoghese non voleva il premio dopo Milan Newcastle

Rafael Leao è stato votato dalla UEFA come miglior giocatore in Milan Newcastle. Un Leao che aveva ancora negli occhi quel mancato colpo di tacco, divorandosi il possibile vantaggio rossonero.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il portoghese, ancora deluso, non voleva ritirare il premio. Il protocollo, però, l’ha costretto a ritirarlo e a mettersi in posa per la foto di rito.

The post Retroscena Leao, costretto a ritirare il premio MVP! Cosa è successo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG